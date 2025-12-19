Cantù rinnova il Benvenuto ai nuovi nati | bonus una tantum per chi ha avuto o ha adottato un bambino nel 2025

Cantù continua a sostenere le famiglie con il nuovo bonus una tantum destinato ai genitori di bambini nati o adottati nel 2025. Un gesto concreto per valorizzare la natalità e offrire un aiuto concreto a chi accoglie una nuova vita nel proprio nucleo familiare. L’iniziativa, confermata anche quest’anno, rappresenta un segno di attenzione e vicinanza alle esigenze delle famiglie canturine.

Il Comune di Cantù conferma anche per il 2025 il Benvenuto ai nuovi nati, l’iniziativa a sostegno della natalità dedicata ai genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con residenza nel Comune di Cantù. La misura prevede un premio una tantum e punta a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

