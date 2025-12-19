Cantù rinnova il Benvenuto ai nuovi nati | bonus una tantum per chi ha avuto o ha adottato un bambino nel 2025
Cantù continua a sostenere le famiglie con il nuovo bonus una tantum destinato ai genitori di bambini nati o adottati nel 2025. Un gesto concreto per valorizzare la natalità e offrire un aiuto concreto a chi accoglie una nuova vita nel proprio nucleo familiare. L’iniziativa, confermata anche quest’anno, rappresenta un segno di attenzione e vicinanza alle esigenze delle famiglie canturine.
Il Comune di Cantù conferma anche per il 2025 il Benvenuto ai nuovi nati, l’iniziativa a sostegno della natalità dedicata ai genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con residenza nel Comune di Cantù. La misura prevede un premio una tantum e punta a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Fossacesia dà il benvenuto ai 37 nuovi nati: un albero in dono per ogni bambino e un olivo piantato come augurio di pace e speranza [FOTO]
Leggi anche: Bonus figli fino a 3500 euro ai genitori, dall'assegno unico all'asilo fino ai nuovi nati: chi può riceverli
L'OLIO NUOVO! A Le Masse le olive sono pronte per essere trasformate nel nostro OLIO EVO BIO 2024 La raccolta è in pieno svolgimento e non vediamo l'ora di condividere con voi il risultato di tanto lavoro e passione...un'emozione che si rinnova ogni ann - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.