Una giovane ragazza minorenne ha subito un grave episodio di abuso nel parco di Cantù. Dopo un'attenta indagine, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 44 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale sulla minorenne. L'operazione segue l'identificazione della presunta responsabilità dell’individuo, offrendo un primo passo verso giustizia e tutela della vittima.

© Ilgiorno.it - Cantù, minorenne abusata al parco: arrestato 44enne

Cantù (Como) – L’accusa che lo ha portato in carcere, al termine dell’identificazione per stabilire che fosse esattamente la persona indicata dalla vittima, è di violenza sessuale su una ragazza minorenne. Alessio De Leo, 44 anni di Cantù, nei giorni scorsi è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, chiesta dal sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù, all’esito delle indagini condotte dalla Polizia Locale di Cantù. L’intervento al parco. L’intervento degli agenti risale al 22 novembre, quando una pattuglia era intervenuta al Parco Falcone e Borsellino, per prestare assistenza a un gruppo di ragazzine che sono apparse in evidente stato di alterazione dovuto all’ abuso di alcol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Abusa di una 14enne in un parco di Cantù: arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata

Leggi anche: Napoli. Minorenne abusata e filmata durante i rapporti: il materiale veniva condiviso online: arrestato giovane

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Violenze ai danni di una minorenne, l’uomo avrà un’assistenza psicologica - facebook.com facebook