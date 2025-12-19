Canti natalizi annullati a scuola perché religiosi | lo spettacolo viene eseguito all' esterno

A causa di motivazioni religiose, i tradizionali canti natalizi scolastici sono stati spostati all’esterno dell’edificio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti, genitori e insegnanti, evidenziando le tensioni tra tradizione e sensibilità. La festa natalizia si svolgerà comunque, con lo spettacolo all’aperto, mantenendo vivo lo spirito di condivisione e festeggiamento in un contesto rispettoso delle diverse opinioni.

© Ilgiornale.it - Canti natalizi annullati a scuola perché "religiosi": lo spettacolo viene eseguito all'esterno I canti di Natale preparati per la festa scolastica sono stati spostati all'esterno dell'edificio perché "religiosi". È quanto accaduto alla scuola primaria Enriques Agnoletti di Bagno a Ripoli (Padule), in provincia di Firenze, come racconta Il Gazzettino del Chianti, che riporta la protesta di un gruppo di genitori. Secondo quanto ricostruito, i bambini e le bambine delle classi quinte avevano lavorato a un progetto musicale seguito dal maestro di religione Giammaria Scenini, con la collaborazione gratuita di Jacopo Margarito, maestro del coro di San Felice in Piazza. L'esibizione era prevista all'interno della scuola, nell'ambito della tradizionale festa di Natale organizzata dall'istituto.

