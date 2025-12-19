Canti di Natale sfrattati dalla scuola perché religiosi | i bambini cantano all’aperto un’altra follia

I canti di Natale sfrattati dalla scuola ed eseguiti all’aperto. Erano stati preparati per la festa scolastica organizzata alla scuola primaria Enriques Agnoletti di Bagno a Ripoli (Padule), in provincia di Firenze. come raccontano i siti locali. L’iniziativa, preparata da settimane all’interno di un progetto scolastico, è stata bloccata all’ultimo momento perché ritenuta “non inclusiva”. Nessuna comunicazione ufficiale alle famiglie. Grazie all’impegno dei genitori e degli insegnanti, che hanno voluto trovare un punto di caduta pur di fare esibire i bambini, alla fine questi si sono potuti esibire, ma solo all’aperto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

