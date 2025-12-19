Un uomo di 49 anni di Tolentino è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che il suo cane, in gravi condizioni di abbandono e denutrizione, è stato ritrovato in fin di vita. Già sottoposto a misura cautelare per altri reati, ora si trova sotto indagine per aver trascurato e maltrattato il suo animale, richiedendo l’intervento urgente del servizio veterinario.

© Ilrestodelcarlino.it - Cane denutrito e malato. Denunciato un 49enne

Un 49enne di Tolentino, già sottoposto a misura cautelare personale per reati contro la persona, è stato denunciato per maltrattamento di animali: il cane di sua proprietà è stato trovato in condizioni di grave abbandono, denutrito e in fin di vita, rendendo necessario l’intervento del servizio veterinario. È successo nei giorni scorsi. I carabinieri sono andati sul posto in seguito alla segnalazione di volontari di un’associazione animalista. E hanno trovato il cane in fin di vita, malato e anche trascurato. In vista delle imminenti festività, i carabinieri della Compagnia di Tolentino diretti dal maggiore Giulia Maggi hanno intensificato i servizi di controllo, con particolare attenzione al contrasto di furti, spaccio e uso di stupefacenti, nonché al rispetto delle misure imposte dalla procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

