Canadian Open di curling | vittoria per gli azzurri al maschile eliminate le donne

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grand Slam of Curling in Canada, gli azzurri maschili conquistano una vittoria significativa al Canadian Open, rafforzando il loro percorso competitivo. Le donne italiane, invece, sono state eliminate, lasciando spazio a una battaglia aperta nel Tier 2. Il torneo mette in evidenza il progresso delle squadre italiane, tra successi e sfide da affrontare con determinazione.

Al Grand Slam of Curling in Canada prosegue il cammino delle squadre italiane: successo importante per il team maschile di Retornaz, stop decisivo per le azzurre e battaglia aperta nel Tier 2. Prosegue in Canada l’HearingLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, che ha archiviato la terza giornata dei round robin. . 🔗 Leggi su Sportface.it

