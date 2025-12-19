Camst si mobilita per salvare la libreria Aleph.

Camst si impegna a sostenere la comunità di Castelfidardo, unendo le forze per preservare la libreria Aleph. Con un gesto concreto, il gruppo rafforza il suo impegno verso cultura, solidarietà e responsabilità sociale, dimostrando come la collaborazione possa fare la differenza nel tessuto sociale locale. Un'iniziativa che testimonia l'importanza di valorizzare e proteggere i luoghi di cultura come patrimonio condiviso.

Camst group scende in campo per sostenere cultura, solidarietà e responsabilità sociale nella comunità di Castelfidardo. La notizia della possibile chiusura della storica libreria Aleph e l’appello del sindaco Roberto Ascani a mobilitarsi per salvare un presidio culturale così prezioso, hanno spinto l’azienda a lanciare l’iniziativa " Un libro per Natale ": un gesto concreto che si traduce nell’acquisto di libri per bambini destinati a tutte le scuole di Castelfidardo. "Ringrazio Camst group per la sensibilità dimostrata verso una realtà importantissima di Castelfidardo come la libreria Aleph. L’azienda di ristorazione negli anni si è sempre dimostrata attenta e propositiva sul territorio, collaborando con l’Amministrazione Comunale e le scuole per un servizio mensa ottimale e rispondente alle molteplici necessità delle famiglie – commenta Romina Calvani, assessore alla Pubblica istruzione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

