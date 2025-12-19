Scopri i campus natalizi al museo durante le vacanze ad Arezzo, un'opportunità unica per immergersi nella cultura e nella storia in un ambiente coinvolgente. Organizzati dalla Fraternita dei Laici in collaborazione con il Museo dei Mezzi di comunicazione e Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, questi eventi sono pensati per regalare momenti di scoperta e divertimento a grandi e piccini. Un modo speciale per vivere il periodo natalizio all'insegna dell'arte e della tradizione.

© Lanazione.it - Campus natalizi al museo durante le vacanze

Arezzo, 19 dicembre 2025 – La Fraternita dei Laici in collaborazione con il Museo dei Mezzi di comunicazione e Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi invitano a partecipare ai campus natalizi. Appuntamento il 29, 30 dicembre e il 5 gennaio. Si parte il 29 dicembre in Fraternita, poi il 30 dicembre appuntamento al Mumec, il museo dei mezzi di comunicazione, e il 5 gennaio a Casa Bruschi. Per info e iscrizioni: 0575 354126. "Spasso al Museo" è un'iniziativa che trasforma la visita al Museo della Fraternita dei Laici ad Arezzo (e altri musei toscani) in un'esperienza divertente e interattiva, soprattutto per bambini e ragazzi, con laboratori creativi e percorsi ludici durante le vacanze, come Natale, Pasqua e Halloween, per vivere l'arte in modo giocoso, con attività gestite da educatori museali e necessità di prenotazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

