Campionati Nazionali Universitari 2026 | aperte le selezioni per studenti e studentesse

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per le selezioni ai Campionati Nazionali Universitari 2026, l’appuntamento più atteso per gli studenti e le studentesse che desiderano rappresentare la propria università. Un’opportunità unica per mettere in mostra talento, passione e spirito di squadra, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza sportiva nel panorama accademico italiano.

Sono ufficialmente aperte le selezioni per i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, il più importante evento sportivo universitario italiano. Federcusi ha infatti comunicato che l'edizione 2026 dei CNU è stata assegnata al Cus Piemonte Orientale e si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026.

Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven - Pochi giorni fa, Ancona ha ospitato i Campionati nazionali universitari con migliaia di atleti impegnati in numerose discipline sportive. lanazione.it

'City run' per l'inizio dei Campionati nazionali universitari - La "City Run" ha dato il via questa mattina alla seconda giornata dei Campionati Nazionali Universitari che si stanno svolgendo ad Ancona. tuttosport.com

Sono stati assegnati i primi tre titoli nei Campionati nazionali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento presso il palazzo del ghiaccio IceLab di Bergamo. A livello femminile juniores, si è imposta Beatrice Soldati (IceLab), che ha preceduto Zoe Mosca Bar - facebook.com facebook

Nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 17/12/2025: Stagione sportiva 2025/26 – Campionati nazionali Stagione sportiva 2025/26 – Campionati nazionali – logo Stagione sportiva 2025/26 – Circolari Stagione sportiva 2025/26 – Disposizioni generali cent x.com

