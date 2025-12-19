Campi Flegrei trema la terra nella notte | nuovo sciame sismico in corso

Nelle prime ore del 19 dicembre 2025, i Campi Flegrei sono stati scossi da un nuovo sciame sismico, con l’Osservatorio Vesuviano che ha diramato l’allerta al Comune di Pozzuoli. La terra ha tremato nella notte, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. Continui aggiornamenti sono attesi mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

© Napolitoday.it - Campi Flegrei, trema la terra nella notte: nuovo sciame sismico in corso Un nuovo sciame sismico sta interessando, in queste ore, l'area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 04:42 (UTC 03:42) di oggi, 19 dicembre 2025, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, la scossa più forte di 3.3 nella notte Leggi anche: Campi Flegrei, torna a tremare la terra: nuovo sciame sismico in corso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Campi Flegrei, trema la terra nella notte: nuovo sciame sismico in corso; In Italia la terra trema un po' troppo; Boato all’alba, l'Italia trema ancora: nuova scossa preoccupante butta tutti giù dal letto | Torna la paura; 'Terra instabile', guida al nostro pianeta in 12 podcast. Campi Flegrei, torna a tremare la terra: nuovo sciame sismico in corso - L'Osservatorio vesuviano ha infatti comunicato l'inizio di un nuovo sciame sismico. napolitoday.it Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile, 867 scosse a novembre 2025, picco massimo M 3.3 - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il bollettino mensile di novembre 2025: ecco che cosa è emerso ... ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei/ Florindo (INGV): “Bradisismo e sismicità proseguiranno ancora per anni” - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con le parole del numero uno dell'Ingv, Fabio Florindo, intervistato da Il Mattino ... ilsussidiario.net

? Campi Flegrei in allarme! 31 scosse nella notte: la caldera ribolle – 26/11/2025

Terremoto a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.