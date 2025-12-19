Scopri il fascino di Corso Mazzini attraverso il nostro calendario 2026, un viaggio visivo tra i suoi scorci più iconici. Lasciati trasportare dall’atmosfera unica di questa via sacra di Ascoli Piceno, un luogo di storia e bellezza che merita di essere celebrato ogni giorno dell’anno. Un modo originale per vivere e riscoprire le meraviglie di questa piazza senza tempo.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Camminando un giorno per Corso Mazzini’: ecco il calendario

’Camminando un giorno per Corso Mazzini, la via sacra di Ascoli Piceno ’. Questa frase suggestiva apre un calendario speciale per il 2026. Lo hanno realizzato Emidio Seghetti e Giulia Civita, figlia dello storico cavaliere di Porta Romana ed è in vendita alla Rinascita e all’edicola di piazza Giacomini. Ogni mese è caratterrizato da un’immagine simbolo del centro città, con spiegazione. Ad esempio gennaio si apre con la casa rinascimentale in corso Mazzini, febbraio con la porta del Paradiso. L’immagine della copertina riporta invece, come spiegato nello stesso calendario "l’Edicola formata da quattro bassorilievi romanici in travertino sulla fronte di un edificio al numero civico 347 di Corso Mazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Lavori per il nuovo asfalto in corso Mazzini: strada chiusa in un tratto

Leggi anche: Aggressione in corso Mazzini: "Tolleranza zero verso i razzisti"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CAMMINANDO DI GIORNO e DI NOTTE Ritornano i presepi nelle contrà della comunità di Lupia! Saranno visibili da Mercoledì 17 Dicembre a Mercoledì 7 Gennaio seguendo il percorso indicato nella mappa ... e per chi volesse c'è una bellissima opportu - facebook.com facebook