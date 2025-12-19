Camera di commercio Palermo Guglielmo Speciale nominato energy manager
La Camera di Commercio di Palermo ha scelto Guglielmo Speciale come nuovo energy manager. Con i suoi 48 anni e una solida esperienza ingegneristica, Speciale si prepara a guidare iniziative sostenibili e efficienti per promuovere un futuro più green e responsabile. La sua nomina rappresenta un passo importante verso l’ottimizzazione delle risorse energetiche e l’impegno a favore della sostenibilità nel territorio.
L’ingegnere Guglielmo Speciale, 48 anni, è stato nominato energy manager della Camera di Commercio Palermo Enna. L’incarico, a titolo gratuito, è stato conferito dal presidente Alessandro Albanese con un provvedimento firmato nei giorni scorsi, in quanto l’ente non ha al suo interno un profilo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
