Cambiaso sotto livello, parla Spalletti: «Ecco perché lo sto facendo giocare meno, dopo il cambio era arrabbiato con.». Le dichiarazioni. In vista del prossimo impegno contro la Roma, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto fare il punto della situazione su uno dei pilastri della sua squadra: Andrea Cambiaso. Nonostante l’esterno sia una delle pedine fondamentali dello scacchiere bianconero, nelle ultime uscite ha mostrato un leggero calo di rendimento, un momento di flessione che l’allenatore toscano ha gestito con un mix di bastone e carota, sottolineando sia l’immensa stima tecnica che la necessità di ritrovare la brillantezza dei giorni migliori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

