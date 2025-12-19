Calzettoni rossi e lutto al braccio col Campobasso

Domenica prossima, al Del Duca, l’Ascoli affronterà il Campobasso con i tradizionali calzettoni rossi, un gesto simbolico per ricordare il leggendario presidente Costantino Rozzi. Un omaggio che unisce passato e presente, celebrando la storia e l’amore per i colori bianconeri. Un momento speciale per i tifosi, un tributo che rafforza il legame tra la squadra e le proprie radici.

© Sport.quotidiano.net - Calzettoni rossi e lutto al braccio col Campobasso Come ogni anno l'Ascoli domenica prossima, nel match programmato al Del Duca alle 12.30 contro il Campobasso, scenderà in campo con i calzettoni rossi per omaggiare la figura dell'indimenticato presidentissimo Costantino Rozzi. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente dolorosi per il club e i tifosi bianconeri che hanno perso due grandi ex del passato come Zandoli e Perico. A loro purtroppo si sono poi aggiunte anche le scomparse del dottor Allevi, in passato medico sociale del Picchio, e dell'abbonato più anziano Sergio Cantalamessa. "In occasione della partita di campionato Ascoli-Campobasso – si legge nella nota diramata –, in programma domenica al Del Duca, la società ha deciso di rendere omaggio ai defunti con una serie di iniziative cariche di significato.

Red socks and black armbands with Campobasso - Like every year, Ascoli will take to the field next Sunday in the match scheduled at the Del Duca stadium at 12:30 against ... sport.quotidiano.net

Ascoli, minuto di silenzio e lutto al braccio per morte tifosi e Allevi - È stata una settimana profondamente segnata dal dolore per l’Ascoli Calcio e per tutto il popolo bianconero. veratv.it

Col Campobasso calzettoni rossi, minuto di silenzio e lutto al braccio. È stata una settimana profondamente segnata dal dolore per l’Ascoli Calcio e per tutto il popolo bianconero. In pochi giorni la comunità ascolana ha dovuto fare i conti con la scomparsa di q - facebook.com facebook

A 31 anni dalla sua scomparsa è indelebile il suo ricordo. Domenica, in occasione di Ascoli-Campobasso, i bianconeri scenderanno in campo con i calzettoni rossi, a ricordare quel vezzo scaramantico di Costantino Rozzi conosciuto da tutti gli appassionati di x.com

