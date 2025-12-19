Calimera frattura in maggioranza Maggiore sceglie Mattei | Miglior candidato
CALIMERA – Fibrillazioni interne alla maggioranza di Calimera in vista delle prossime amministrative con la frattura resa evidente dalla decisione del vicesindaco Giuseppe Mattei di concorrere per la poltrona più importante, dopo le distanze prese dal primo cittadino in carica Gianluca Tommasi. E. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
