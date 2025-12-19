2025-12-19 17:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: La Costa d’Avorio cercherà di difendere il titolo della Coppa d’Africa contro 23 squadre qualificate all’AFCON 2025 in Marocco. I padroni di casa, che hanno organizzato la competizione per l’ultima volta nel 1988, erano tra i favoriti per trionfare all’inizio del torneo. Anche l’Egitto di Mohamed Salah è stato considerato contendente insieme a squadre tra cui il Senegal, la cui squadra comprende l’ex attaccante dei Reds e due volte calciatore africano dell’anno Sadio Mane. 101GreatGoals.com fornisce dettagli sul programma della Coppa d’Africa 2025, nonché sulle città ospitanti e sui gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Calendario, calendario, giocatori della Premier League in coppa

Leggi anche: Calendario, calendario e rosa della PSG Champions League 2025/26

Leggi anche: Calendario, calendario e rosa della Liverpool Champions League 2025/26

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pubblicato il calendario Premier Padel 2026; Cosa rappresenterà la Hexagon World Series e le novità del calendario Premier 2026; Premier Padel: tappe inedite nel calendario 2026 e il nuovo sistema Star Point; Premier Padel e la FIP svelano il calendario 2026 e lanciano un nuovo sistema di punteggio.

Calendario Premier Padel Tour - Premier Padel e FIP presentano il calendario 2026: 26 tornei in 18 Paesi, nuove tappe e debutto del nuovo Star Point System dal prossimo anno. agimeg.it