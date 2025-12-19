Calendario 2026 in regalo Luce sul volontariato

Scopri il Calendario 2026 in regalo, un gesto che illumina il cammino del volontariato. Un sole di speranza e solidarietà che ravviva le strade delle nostre comunità, ricordandoci quanto la solidarietà sia la vera ricchezza condivisa. Un modo semplice per diffondere luce e positività, ispirando tutti a impegnarsi per un mondo migliore.

© Lanazione.it - Calendario 2026 in regalo. Luce sul volontariato Un sole che illumina quella strada della solidarietà che conduce al volontariato, la vera ricchezza delle nostre comunità. E’ il sole raffigurato nella copertina, disegnata da Giancarlo Caligaris, del Calendario 2026 che sarà offerto gratuitamente in edicola acquistando La Nazione il 24 dicembre, vigilia di Natale. Un’iniziativa, alla quarta edizione, che vuole rendere omaggio a gruppi e associazioni umbre che si dedicano quotidianamente agli altri. Un serpentone di solidarietà dal nord al sud dell’Umbria, la spina dorsale dell’altruismo in una regione che si affida anche al volontariato per vincere le sfide, sempre più ardue, dei nostri giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Il calendario 2026 in regalo. Dodici mesi che ruotano attorno al mondo del volontariato Leggi anche: Il calendario 2026 in regalo ai lettori, protagonista il mondo del volontariato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calendario 2026 in regalo. Luce sul volontariato; Un sole che illumina la notte e riscalda i cuori . Il nostro calendario 2026 per il volontariato; Il calendario dei volontari. In omaggio con il Carlino il giorno della Vigilia; Calendario 2026 in regalo ai lettori. Il volontariato sarà protagonista. Ogni mese una storia da scoprire. Calendario 2026 in regalo. Luce sul volontariato - Sarà distribuito gratuitamente il 24 dicembre acquistando La Nazione. lanazione.it

Il calendario 2026 in regalo. Dodici mesi che ruotano attorno al mondo del volontariato - Sarà consegnato gratis con una copia de La Nazione nel giorno della vigilia di Natale. msn.com

Calendario 2026 in regalo ai lettori. Il volontariato sarà protagonista. Ogni mese una storia da scoprire - Verrà distribuito gratuitamente il 24 dicembre, vigilia di Natale, acquistando in edicola La Nazione. msn.com

17° giorno del nostro Calendario dell’Avvento delle Idee Regalo! Il Natale si avvicina… oggi ti suggeriamo un dono speciale per rendere magico ogni sorriso! #IdeeRegalo #CalendarioAvvento #ChristmasGift #RegaliConAmore #Natale2025 InStoreDi - facebook.com facebook

Il calendario 2026 in regalo ai lettori, protagonista il mondo del volontariato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.