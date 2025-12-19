Calenda | Noi in Forza Italia? No rimaniamo al centro
“Noi con Forza Italia? No, Azione si trova dove l’hanno messa gli elettori e cioè nel centro liberale. Per quanto riguarda Milano invece c’è la necessità di trovare un candidato all’altezza di Milano. Noi siamo in maggioranza con Sala e questo sarà”. Il segretario di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Calenda e Sala preparano il loro movimento di centro. Ma senza Forza Italia e destra Pd rischiano l’irrilevanza
Leggi anche: Noi di Centro-Mastella attacca Forza Italia sulle Regionali nel Sannio
Sindaco di Milano, Tajani (Forza Italia) chiama Azione nel centrodestra; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Carlo Calenda Meloni dica se sapeva dei piani di Trump per sabotare l’Ue con l’aiutino italiano; Orsini: energia è problema di sicurezza nazionale. Botta e risposta Renzi-Calderoli su autonomia.
Calenda: “Noi in Forza Italia? No, rimaniamo al centro” - No, Azione si trova dove l’hanno messa gli elettori e cioè nel centro liberale. stream24.ilsole24ore.com
Calenda flirta con Forza Italia per il voto nelle Marche e a Milano. Ma poi litiga con Schifani: “Ha offeso la Sicilia” - Al contrario del suo ex socio Matteo Renzi, che da qualche tempo predica l’unità del centrosinistra, il ... ilfattoquotidiano.it
Il “centro” che guarda a destra - Il "centro" che guarda a destra Nel panorama politico italiano, Marattin e Calenda condividono un approccio liberal- adhocnews.it
Antonio #Tajani propone un candidato civico per le comunali di Milano e apre al dialogo con Azione: "Anche #Calenda ha detto che sarebbe favorevole a un'ipotesi del genere". Evento Forza Italia il 25 gennaio a Milano con Calenda ospite esterno. @ultimora x.com
Il segretario di Forza Italia (e anche ministro degli Esteri) Antonio Tajani, ha annunciato una mobilitazione di tre giorni dal 23 al 25 gennaio 2026 per commemorare la "discesa in campo" di Silvio Berlusconi avvenuta nel 1994. 23 gennaio (Napoli): Un incontro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.