Calenda | Noi in Forza Italia? No rimaniamo al centro

“Noi con Forza Italia? No, Azione si trova dove l’hanno messa gli elettori e cioè nel centro liberale. Per quanto riguarda Milano invece c’è la necessità di trovare un candidato all’altezza di Milano. Noi siamo in maggioranza con Sala e questo sarà”. Il segretario di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

