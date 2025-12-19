Calenda | M5s e Lega sono partiti filo putinisti e questo spaccherà il bipolarismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "I convitati di pietra sono Lega da un lato e il M5s dall'altro. Sono due partiti filoputinisti, e questo spaccherà il bipolarismo. La storia dividerà gli europeisti dai non europeisti" così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa Finimondo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Croatti (M5s) su Flotilla: Se vedete questo video sono stato rapito e portato via dagli israeliani – Il video

Leggi anche: Calenda: «Da noi in atto una guerra ibrida. Nel M5S e Lega molti filoputiniani. Sono finanziati da Putin?»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Calenda: il Governo ha imboccato una strada che porta all’abbandono dell’Ucraina; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 12 dicembre, FdI e Meloni in crollo verticale, vola il M5S di Conte; Atreju applaude un Calenda scatenato contro Matteo Salvini.

Calenda: "M5s e Lega sono partiti filo putinisti e questo spaccherà il bipolarismo" - (Agenzia Vista) "I convitati di pietra sono Lega da un lato e il M5s dall'altro. stream24.ilsole24ore.com