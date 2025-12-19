Calciomercato Roma sprint decisivo nelle ultime ore | attaccante in chiusura

La Roma si prepara a chiudere un'importante operazione di calciomercato, concentrandosi sull'acquisto di un attaccante di livello. Le ultime ore sono decisive, con l'obiettivo di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. La società ha scelto di puntare con decisione su Giacomo Raspadori, cercando di chiudere al più presto l'affare per rinforzare l'attacco giallorosso.

Calciomercato Roma. La Roma accelera sul mercato in vista di gennaio e punta con decisione su Giacomo Raspadori. L’attaccante, attualmente all’ Atletico Madrid, è diventato il principale obiettivo dei giallorossi per rinforzare il reparto offensivo, con un’operazione che sembra ormai prossima alla conclusione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’accordo dovrebbe concretizzarsi tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Una formula che permetterebbe alla società capitolina di assicurarsi un attaccante giovane e di qualità senza gravare immediatamente sul bilancio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, riproposto un attaccante nelle ultime ore. Rispunta un nome dall’Inghilterra…

Leggi anche: Calciomercato Milan, spunta un altro attaccante: “Scout nelle ultime settimane in Francia”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale - I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la finestra di gennaio ma non solo. romatoday.it