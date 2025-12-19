Calciomercato Roma si complica la pista Frattesi? Quella rivale può beffare la squadra giallorossa

Calciomercato Roma, il futuro di Frattesi tra Juventus e possibili scenari di ritorno: gennaio decisivo per il centrocampista In vista della prossima finestra invernale, il calciomercato Roma entra indirettamente in gioco anche nelle strategie delle big di Serie A. Tra queste c’è la Juventus, determinata a intervenire a centrocampo per aumentare qualità, dinamismo e gol . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

