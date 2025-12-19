Calciomercato Roma Bailey in partenza?

Sarà un gennaio intenso quello di Frederic Massara, che ce la metterà tutta per mettere a disposizione di Gasperini la miglior squadra possibile, occasioni permettendo. Il mercato invernale, si sa, raramente offre affari importanti, ma dopo le problematiche in attacco evidenziate negli ultimi mesi il tentativo è d'obbligo. Dopo le voci su Dovbyk e Baldanzi come candidati principali per lasciare la Capitale già a gennaio e fare posto ai nuovi, ora prende quota anche la possibilità di un addio anticipato per Leon Bailey. Il punto su Bailey. Leon Bailey non ha ancora convinto mister Gasperini e ora rischia il rientro anticipato all'Aston Villa.

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Il terzino spagnolo è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e anche oggi ha fatto lavoro specifico: il tour de force è alle porte e Gasperini non ha molte soluzioni La Roma prosegue gli ... calciomercato.it

Roma, primo allenamento verso l'Inter: Wesley in gruppo, le ultime su Angelino e Bailey - Primo giorno di lavoro della settimana per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa sabato 18 ottobre (alle 20. calciomercato.com

TOP E FLOP CALCIOMERCATO ROMA #seriea #calcio #football

CALCIOMERCATO ROMA – CONTATTI PER RASPADORI Atletico Madrid e Roma hanno avviato i primi dialoghi per Giacomo Raspadori Al momento, però, la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Nessun confronto su cifre o formula dell’operazi - facebook.com facebook

Calciomercato, #Roma disposta ad aspettare la fine della Coppa d'Africa per #Zirkzee. x.com

