Resta aggiornato sulle ultime novità di calciomercato della Juventus: da McKennie e Cristante che potrebbero scambiare club, alla continua attenzione per Frattesi e l’addio di Joao Mario. Segui in tempo reale tutte le trattative, indiscrezioni e sviluppi, per non perdere nulla sulle mosse della Vecchia Signora.

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: McKennie e Cristante compiono i percorsi inversi? Piace sempre Frattesi, Joao Mario al passo d’addio…

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Frattesi obiettivo concreto, avviati i primi contatti. Può cambiare il futuro di McKennie

Leggi anche: Calciomercato Juve: caccia al dopo Joao Mario, chieste informazioni al Verona per Belghali. Quanto costa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ogni anno sul mercato, poi resta e diventa intoccabile. Ma ora il contratto di McKennie scade...; Juventus-Pafos 2-0, gol e highlights: la decidono McKennie e David; Inter, l'Atalanta fa il prezzo di Palestra: 40 mln. McKennie-Cristante, staffetta Juve-Roma?; Juve-Pafos 2-0: McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. David gol e abbraccio a Spalletti.

Calciomercato Juventus: nodo McKennie e pazza idea Cristante - Il tema è destinato a tenere banco, perché coinvolge uno dei centrocampisti più utilizzati e un profilo che Luciano Spalletti ha sempr ... calcioline.com