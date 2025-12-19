Calciomercato Juve Brozovic decide il suo futuro? I bianconeri provano il pressing sul centrocampista
Il destino di Marcelo Brozovic potrebbe presto cambiare, alimentando le speranze della Juventus nel calciomercato. I bianconeri spingono forte per portare il centrocampista croato alla Continassa, ma la decisione finale spetta a lui. Resta da capire se il suo futuro sarà in bianconero o altrove, mentre i rumors continuano a crescere e a tenere alta l’attenzione dei tifosi.
Calciomercato Juve: Brozovic decide il suo futuro, la posizione dei bianconeri Il futuro di Marcelo Brozovic torna al centro delle voci di mercato e potrebbe intrecciarsi, almeno a livello di suggestione, con il Calciomercato Juve. L’esperienza del centrocampista croato in Saudi Pro League sembra infatti avviata verso la conclusione: Brozovic avrebbe deciso di non rinnovare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
