Calciomercato Inter | vincere la Supercoppa può finanziare questo obiettivo
Il calciomercato dell'Inter si intreccia con la corsa alla Supercoppa, un traguardo che potrebbe aprire nuove opportunità finanziarie. Con investimenti mirati e strategie vincenti, i nerazzurri puntano a consolidare il proprio futuro. Intanto, Marco Palestra si conferma protagonista, lasciando il segno anche al Cagliari dopo un avvio di stagione promettente.
Calciomercato Inter. Marco Palestra continua a far parlare di sé dopo i primi mesi di grande rendimento al Cagliari. Il giovane cresciuto nell’ Atalanta ha mostrato qualità e personalità tali da attirare l’attenzione di diverse big italiane, tra cui l’ Inter, che valuta la possibilità di rinforzare la fascia destra in assenza prolungata di Denzel Dumfries. La valutazione del giocatore, fissata intorno ai 40 milioni di euro, rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse nerazzurre, considerando che il budget disponibile per il mercato invernale si aggira sui 25 milioni. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, l’operazione non è del tutto impossibile: si potrebbero prevedere bonus e formule che rinviino l’impatto dell’acquisto sul bilancio estivo, rendendo più sostenibile l’investimento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
