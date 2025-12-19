Calciomercato Inter LIVE | priorità Palestra per la fascia destra in bilico il futuro di de Vrij

Segui in tempo reale le ultime novità del calciomercato Inter, con focus sulla posizione di Palestra sulla fascia destra e il futuro incerto di de Vrij. Aggiornamenti continui su trattative, incontri e affari conclusi, per non perdere nessuna indiscrezione che potrebbe trasformare la rosa nerazzurra. Resta sintonizzato per tutte le news e gli sviluppi più caldi dell'Inter in questa sessione di mercato.

