Calciomercato Inter LIVE | priorità Palestra per la fascia destra in bilico il futuro di de Vrij
Segui in tempo reale le ultime novità del calciomercato Inter, con focus sulla posizione di Palestra sulla fascia destra e il futuro incerto di de Vrij. Aggiornamenti continui su trattative, incontri e affari conclusi, per non perdere nessuna indiscrezione che potrebbe trasformare la rosa nerazzurra. Resta sintonizzato per tutte le news e gli sviluppi più caldi dell'Inter in questa sessione di mercato.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij
Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista italiano non sta, infatti, trovando spazio nell’Inter di Chivu e i suoi agenti si stanno muovendo in vista di gennaio. Tra i club interessati al giocatore c’è l - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter Due idee per i nerazzurri x.com
