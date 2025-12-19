Calciomercato il Milan si muove per la fascia destra | lotta con l’Inter solo all’inizio
Il Milan si prepara alla sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la fascia destra. La società rossonera punta su un esterno destro versatile, capace di inserirsi nel sistema 3-5-2 e di competere con Alexis Saelemaekers. La sfida con l'Inter si accende solo all'inizio, mentre il club milanese lavora per trovare la soluzione migliore per rinforzare la rosa e mantenere la competitività in campionato.
Il Milan, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, vuole prendere un esterno destro da 3-5-2 che possa giocare con o al posto di Alexis Saelemaekers. Ci sono tante piste percorribili: ecco l'ultima idea di Igli Tare in ordine di tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
