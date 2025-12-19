Calciomercato il Milan affonda per Kostic | c’è più di qualcosa che lo accomuna a Vlahovic
Il Milan sta vivendo un momento di grande fermento sul fronte calciomercato, con alcune trattative che suscitano entusiasmo e curiosità. Tra queste, l’interesse per Kostic e altri talenti emergenti, come il giovane Vlahovic, apre scenari interessanti per la rosa rossonera. Le strategie di mercato dei campioni d’Italia si delineano con attenzione, puntando a rinforzare la squadra e a consolidare il proprio cammino verso nuovi traguardi.
Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, interessa molto al Milan per il calciomercato di gennaio. Le ultime news sul talento che può ricordare un po' Dusan Vlahovic e che viene dalla patria di Dejan Savicevic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, il Benfica ha messo nel mirino Kostic
Leggi anche: Calciomercato Juve, rivoluzione a parametro zero: Vlahovic, McKennie e Kostic pronti a salutare. Rugani e Pinsoglio in bilico
Milan-Fullkrug, ombre sì, ma anche luci sul colpo in attacco in arrivo il 2 gennaio - Calciomercato, spunta Kostic - Gimenez si opera e il Milan accelera per consegnare Fullkrug ad Allegri già per la sfida contro il Genoa dell'8 gennaio ... affaritaliani.it
Mercato Milan, i rossoneri stanno trattando fortemente Kostic - Nonostante l'importante impegno di questa sera in Supercoppa Italiana, con il Milan che alle 20. milannews.it
Milan: chi è Andrej Kostic, il 2007 del Partizan Belgrado nuovo obiettivo per l'attacco - pur giocando soltanto tre partite da titolare su 19, ha realizzato ben 8 reti, con una media di una ogni 60 minuti. msn.com
MILAN SU MCKENNIE: Il texano non rinnova con la Juve I rossoneri pronti al colpo a zero! #McKennie #Milan #Calciomercato #Juventus #Allegri #SerieA #SempreMilan #UsaMNT - facebook.com facebook
#Fullkrug al #Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. #Calciomercato chiuso in attacco #SempreMilan x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.