Il Milan valuta attentamente le opportunità di rafforzamento in attacco e il nome di Niclas Füllkrug sta emergendo come possibile soluzione. In trattativa con il West Ham per un prestito in vista della sessione invernale, il club rossonero punta a rinforzare la rosa con un profilo che possa fare la differenza. Ma Füllkrug è davvero l’attaccante giusto per i diavoli? Ecco un’analisi approfondita.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Füllkrug è l’attaccante giusto per il Milan? L’analisi

Il Milan è in trattativa con il West Ham per prendere Niclas Füllkrug in prestito per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Nella nuova puntata de 'Il Blitz', il podcast settimanale sul calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Luca Bianchin discutono sull'approdo di Niclas Füllkrug al Milan. Poi spazio ai giovani con il focus su Rayan, attaccante del Vasco da Gama che sta facendo benissimo in Brasile. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Attaccante Milan, per il calciomercato torna di moda Fullkrug. Spunta una carta per Sorloth

Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare punta Füllkrug: giudicato l’attaccante ideale per due motivi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan l’attaccante sarà Füllkrug | non è il 9 dei sogni ma l’unica scelta possibile perché ….

Füllkrug al Milan? ? Non è l’attaccante giusto per i rossoneri