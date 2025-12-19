Calcio Terza Categoria Il Marcialla ospita l’Impruneta Big-match per il Ponte a Elsa
Stasera prende il via la quarta giornata di Terza Categoria a Firenze, con un match di grande interesse tra Marcialla e Impruneta. Il Ponte a Elsa si prepara a ripartire, mentre nel girone A il Calasanzio affronta il Quinto a Pagnana, con l’obiettivo di ridurre il divario di punti e rilanciare le proprie ambizioni stagionali. Una serata di calcio emozionante e ricca di spunti per tifosi e appassionati.
Pronta a ripartire anche la Terza Categoria, che vedrà il calendario della prossima giornata aprirsi già stasera: infatti, nel girone A di Firenze, si parte alle 21 a Pagnana dove il Calasanzio sarà impegnato contro il Quinto, con la speranza di colmare almeno in parte il divario fra le due compagini che al momento conta 4 punti. Domani, invece, in campo le altre protagoniste: alle 14.30 giocherà il Marcialla City, in casa contro l’ Atletico Calcio Impruneta, per una ghiotta occasione di continuare l’avvicinamento alla zona play-off nonostante la battuta d’arresto della scorsa giornata. Sempre domani, ma alle 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
