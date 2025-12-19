Calcio Dilettanti La Coppa di Seconda al San Paolo Montombraro preso Cussini

Nel calcio dilettantistico, l’atmosfera si scalda con la Coppa di Seconda, ospitata al San Paolo. Montombraro si impone su Cussini con un risultato di 2-0, regalando emozioni e passione a tifosi e appassionati. La sfida, ricca di impegno e determinazione, testimonia il valore delle competizioni locali e il cuore di chi vive il calcio a livello amatoriale.

SAN PAOLO: Becchi, Rovatti, Matteo Montecchi, Progulakis (90' Crisci), Savio, S. Raschi, Lodesani (28' Sozzi), Dellacasa (94' Zambelli), Orlandi (80' Cavedoni) Marco Montecchi, Fowe (90' Ansaloni). A disp. G. Raschi, Levoni, Francia, Galetti. All. Zanasi VILLADORO: Trenga, Reggiani, Baracchi, Dakoli (60' Costa), Muratore, Gentile, Napoletano (71' Bonfiglioli), Franchini (67' Militi), Galli (81' Montoya) Del Villano, Carlucci. A disp. Putzolu, Berdaj, Costantini. All. Riso Arbitro: Altini di Modena Reti: 34' aut. Dakoli, 77' Della Casa Va nella bacheca del San Paolo la Coppa di Seconda col 2-0 in finale a Fiorano sulla Villadoro, ma entrambe erano già ammesse alla fase regionale.

