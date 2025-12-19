Calci in festa per il Natale | presepi tradizione e concerti per tutti

In Valgraziosa, il Natale si accende di magia e tradizione con tre iconiche Natività: il ‘Presepio che cresce’ di Nicosia, il Presepe Artistico di Tre Colli e i Presepi meccanici dei Meucci. Eventi, concerti e atmosfere uniche rendono questa stagione speciale, invitando tutti a vivere momenti di festa e condivisione tra storia, arte e musica. Un Natale da vivere e ricordare in un contesto ricco di tradizione e calore.

In Valgraziosa non è Natale senza le sue tre storiche Natività: il 'Presepio che cresce' di Nicosia, il Presepe Artistico di Tre Colli e i Presepi meccanici dei Meucci. Tutte e tre frutto di passione e lavoro certosino, sono inserite nel percorso Terre di Presepi e ogni anno richiamano un gran.

