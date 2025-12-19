Calano le Pm10 dopo le piogge ma restano in vigore le misure emrgenziali

Dopo le piogge, le Pm10 registrano un calo, ma l’allerta smog permane in Emilia, Modena inclusa. Le autorità hanno deciso di prolungare le misure d’emergenza almeno fino a lunedì 22 dicembre, mantenendo i divieti e le restrizioni per contenere l’inquinamento. La situazione richiede attenzione continua, con controlli e precauzioni per tutelare la salute dei cittadini.

Resta l'allerta smog in tutta l'Emilia, Modena compresa. La giornata di controllo di oggi, alla luce delle previsioni Arpae sulle concentrazioni degli inquinanti nei prossimi giorni, ha invece ad un prolungamento almeno fino a lunedì 22 dicembre dei divieti aggiuntivi, tra cui il blocco dei. PM10, prorogate le restrizioni al traffico fino al 15 dicembre. E scattano le prime multe Particolarmente a rischio chi guida diesel Euro 4, che sono per la prima volta fuori legge. Sono mezzi ancora piuttosto giovani e molto numerosi in provincia di Lucca (oltre 1

