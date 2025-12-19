Cala il sipario sulla FIR di Campogalliano l' azienda chiude e lascia a casa 43 lavoratori
La chiusura della FIR di Campogalliano segna un momento difficile per l'industria locale, con 43 lavoratori colpiti da questa difficile decisione. La fine di uno stabilimento storico rappresenta una sfida significativa per la comunità e per il settore, lasciando incertezza sul futuro e aprendo una fase di grande preoccupazione per tutti gli occupati coinvolti.
Si prospetta un futuro molto difficile per la Fabbrica italiana radiatori, lo storico stabilimento di Campogalliano che si avvia verso la chiusura definitiva. L’esito dell’ultimo vertice in Confindustria tra la proprietà, in mano alla famiglia Gruppioni, e le parti sociali è stato deludente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
