Cagliari-Pisa sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Cagliari e Pisa si affrontano nella sedicesima giornata di Serie A 2025/2026, un match fondamentale per la lotta alla salvezza. Le due squadre si trovano a un passo da un crocevia decisivo, pronti a dare il massimo in campo. Un incontro che promette emozioni e tensione, decisivo per il proseguimento della stagione.
Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre sono davanti ad uno snodo cruciale per la corsa alla permanenza. Cagliari-Pisa si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso l’Unipol Domus. CAGLIARI-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono reduci dalla sconfitta esterna di Bergamo, la seconda consecutive nelle ultime tre giornate che li inchioda a quattordici punti, insieme a Genoa e Parma. La squadra di Pisacane ha soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, e vincere contro il Pisa sarebbe di fondamentale importanza per mantenere quanto meno questa posizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
La presentazione della 16^ giornata di Serie A; Cagliari-Pisa, i biglietti: due fasi di vendita; Fantacalcio, le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A 2025/26; Lavoro e concentrazione: nerazzurri verso Cagliari, per una sfida da non sbagliare.
Cagliari-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 16ª giornata di Serie A. fantacalcio.it
Verso Cagliari Pisa, un dato genera speranza negli ambienti rossoblù: ecco di che si tratta - Verso Cagliari Pisa, una statistica può trasmettere fiducia e ottimismo in vista del match casalingo di domenica. cagliarinews24.com
Cagliari-Pisa, probabili formazioni e dove vederla - La partita contro il Pisa offre anche uno stimolo statistico: dopo il colpo casalingo contro la Roma, il Cagliari può tornare a vincere due gare interne consecutive in Serie A per la prima volta dal ... calciocasteddu.it
Una sciarpata che vale più di mille parole. Domus pronta a vestirsi di rossoblù per Cagliari–Pisa: una coreografia speciale, il cuore dei tifosi sugli spalti e quella spinta che i giocatori sentono davvero in campo. Perché quando il pubblico canta, il Cagliari non è - facebook.com facebook
Cagliari-Pisa: in casa rossoblù vittoriosi 5 volte nelle ultime 6 partite x.com
