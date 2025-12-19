Cagliari e Pisa si affrontano nella sedicesima giornata di Serie A 2025/2026, un match fondamentale per la lotta alla salvezza. Le due squadre si trovano a un passo da un crocevia decisivo, pronti a dare il massimo in campo. Un incontro che promette emozioni e tensione, decisivo per il proseguimento della stagione.

© Sport.periodicodaily.com - Cagliari-Pisa, sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre sono davanti ad uno snodo cruciale per la corsa alla permanenza. Cagliari-Pisa si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso l’Unipol Domus. CAGLIARI-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono reduci dalla sconfitta esterna di Bergamo, la seconda consecutive nelle ultime tre giornate che li inchioda a quattordici punti, insieme a Genoa e Parma. La squadra di Pisacane ha soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, e vincere contro il Pisa sarebbe di fondamentale importanza per mantenere quanto meno questa posizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Leggi anche: Genoa vs Atalanta, sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Sudtirol vs Bari, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La presentazione della 16^ giornata di Serie A; Cagliari-Pisa, i biglietti: due fasi di vendita; Fantacalcio, le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A 2025/26; Lavoro e concentrazione: nerazzurri verso Cagliari, per una sfida da non sbagliare.

Cagliari-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 16ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Verso Cagliari Pisa, un dato genera speranza negli ambienti rossoblù: ecco di che si tratta - Verso Cagliari Pisa, una statistica può trasmettere fiducia e ottimismo in vista del match casalingo di domenica. cagliarinews24.com