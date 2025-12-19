Cagliari-Pisa domenica 21 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 21 dicembre alle 12:30, Cagliari e Pisa si sfidano all’Unipol Domus in una partita decisiva per la zona salvezza. I sardi, reduci da una vittoria contro la Roma e una sconfitta con l’Atalanta, cercano punti preziosi per risalire la classifica. Un match che promette emozioni e che potrebbe rivelarsi fondamentale nel prosieguo della stagione per entrambe le squadre.
Cagliari e Pisa si affrontano domenica per un importante scontro salvezza all’Unipol Domus. I sardi erano tornati al successo battendo in casa la Roma ma non sono riusciti a dare continuità la settimana successiva perdendo per 2-1 sul campo dell’Atalanta. La squadra di Fabio Pisacane ha 14 punti e non può dormire sogni tranquilli perché . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Udinese-Cagliari (domenica 05 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Udinese-Cagliari (domenica 05 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Sospeso domenica 21 dicembre 2025 il mercatino del “parcheggio Cuore”; Cagliari-Pisa, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari-Pisa, info biglietti; C'è Cagliari-Pisa: sospeso il mercatino del parcheggio Cuore domenica 21 dicembre.
Cagliari-Pisa, probabili formazioni e dove vederla - La partita contro il Pisa offre anche uno stimolo statistico: dopo il colpo casalingo contro la Roma, il Cagliari può tornare a vincere due gare interne consecutive in Serie A per la prima volta dal ... calciocasteddu.it
Cagliari Pisa, il rientro di Mina porta a Pisacane un dubbio da sciogliere: ecco quale - Cagliari Pisa, il ritorno di Mina tra i disponibili ha portato con sé un bel dubbio per Fabio Pisacane per lo scontro diretto di domenica prossima Il quartier generale del Crai Sport Center di Assemin ... cagliarinews24.com
Cagliari Pisa, si va verso il tutto esaurito all’Unipol Domus? L’indiscrezione trapelata - L’Unipol Domus sarà una bolgia: vi è il tutto esaurito? cagliarinews24.com
Una sciarpata che vale più di mille parole. Domus pronta a vestirsi di rossoblù per Cagliari–Pisa: una coreografia speciale, il cuore dei tifosi sugli spalti e quella spinta che i giocatori sentono davvero in campo. Perché quando il pubblico canta, il Cagliari non è - facebook.com facebook
Cagliari-Pisa: in casa rossoblù vittoriosi 5 volte nelle ultime 6 partite x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.