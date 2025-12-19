Cagliari-Pisa domenica 21 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 21 dicembre alle 12:30, Cagliari e Pisa si sfidano all’Unipol Domus in una partita decisiva per la zona salvezza. I sardi, reduci da una vittoria contro la Roma e una sconfitta con l’Atalanta, cercano punti preziosi per risalire la classifica. Un match che promette emozioni e che potrebbe rivelarsi fondamentale nel prosieguo della stagione per entrambe le squadre.

Cagliari e Pisa si affrontano domenica per un importante scontro salvezza all'Unipol Domus. I sardi erano tornati al successo battendo in casa la Roma ma non sono riusciti a dare continuità la settimana successiva perdendo per 2-1 sul campo dell'Atalanta. La squadra di Fabio Pisacane ha 14 punti e non può dormire sogni tranquilli perché

