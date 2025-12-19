Cagliari e Pisa si sfidano domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12:30 all’Unipol Domus, in un match valido per la giornata di campionato. I sardi, dopo aver vinto contro la Roma, hanno perso successivamente contro l’Atalanta, evidenziando l’importanza di questa partita. Di seguito, approfondiamo formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Cagliari e Pisa si affrontano domenica per un importante scontro salvezza all’Unipol Domus. I sardi erano tornati al successo battendo in casa la Roma ma non sono riusciti a dare continuità la settimana successiva perdendo per 2-1 sul campo dell’Atalanta. La squadra di Fabio Pisacane ha 14 punti e non può dormire sogni tranquilli perché . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Pisa (domenica 21 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cagliari-Pisa (domenica 21 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Udinese-Cagliari (domenica 05 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cagliari-Pisa, info biglietti; Sospeso domenica 21 dicembre 2025 il mercatino del “parcheggio Cuore”; C'è Cagliari-Pisa: sospeso il mercatino del parcheggio Cuore domenica 21 dicembre; Cagliari-Pisa su radio Bruno dalle 12 di domenica 21 dicembre.

Cagliari-Pisa: diretta live e risultato in tempo reale - Pisa di domenica 21 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net