Cadavere nel baule la morte straziante e il racconto choc | Amavamo Lorenzo

Un dramma che scuote Firenze: un cadavere scoperto nel baule, un omicidio che nasconde un passato di passione e dolore. La vittima, legata a un amore tormentato, lascia dietro di sé un racconto choc di affetti spezzati e segreti oscuri. Un'indagine che svela le pieghe più oscure di vite apparentemente ordinarie, tra morte e verità nascoste.
Firenze, 19 dicembre 2025 – Una vita davanti alla televisione. A giocare alla play station. A guardare film. Ogni tanto, per cambiare, leggeva qualche fumetto. Chiuso in casa. Dalla mattina alla sera. A fargli compagnia c’era soprattutto il fratello Massimo. Al quale Lorenzo Paolieri era molto unito. Come del resto lo era alla sorella Beatrice e alla madre Rita. “ Volevamo davvero molto bene a nostro fratello ”, ha detto la primogenita durante l’interrogatorio di fronte al pm Lorenzo Boscagli. Mamma e fratelli indagati. Emergono nuovi dettagli strazianti sulla morte di Lorenzo Paolieri, che oggi avrebbe 32 anni ma che potrebbe essere deceduto da almeno due, il cui cadavere è stato rinvenuto la settimana scorsa in un baule nel retro della villetta di famiglia a Sant’Angelo a Lecore, Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
