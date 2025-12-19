Cadavere a San Luigi | nuovo sopralluogo della scientifica

Nuovo sopralluogo della scientifica a San Luigi dopo il ritrovamento del cadavere in via Mahlig. Le forze dell'ordine stanno esaminando attentamente la scena per raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze del decesso. La presenza della scientifica di Padova testimonia l'importanza delle indagini in corso, che proseguono con attenzione e professionalità. Restano da chiarire i dettagli che potranno emergere dalle analisi in corso.

Dopo il ritrovamento del cadavere nell'appartamento di via Mahlig "c'è stato un sopralluogo iniziale della scientifica ieri sera e stamattina sta proseguendo con un ulteriore sopralluogo da parte della scientifica di Padova". Sono le parole del questore Lilia Fredella a margine di un incontro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Cadavere a San Luigi: chi era, cosa sappiamo e perché potrebbe essere un omicidio

Leggi anche: Cadavere a San Luigi: chi è la vittima, cosa sappiamo e perché potrebbe essere un omicidio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cadavere a San Luigi: chi era, cosa sappiamo e perché potrebbe essere un omicidio; Giallo a Trieste: gioielliere trovato morto in casa in un lago di sangue; Giallo a Trieste, uomo trovato morto nella sua casa in un lago di sangue: indagini in corso; Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento.

Cadavere a San Luigi: chi è la vittima, cosa sappiamo e perché potrebbe essere un omicidio - L'ex commerciante 73enne è stato trovato nel suo appartamento in una pozza di sangue con una ferita alla testa. triesteprima.it

Gioielliere morto a San Luigi, il questore: «Nuovo sopralluogo della Scientifica»

L’ipotesi dell’incidente viene esclusa dall’assenza di un punto di impatto su spigoli e mobili: tutti i sospetti dopo il ritrovamento del cadavere a San Luigi - facebook.com facebook

Il cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Luigi a Trieste. Sul posto sono intervenute le Volanti, la Squadra Mobile e la polizia scientifica, assieme al magistrato di turno Andrea La Ganga. A quanto s x.com