Caccia al tesoro mercatino e fuoco

Questo fine settimana a Predappio e frazioni, un ricco calendario di eventi anima il territorio. Tra emozionanti cacce al tesoro, mercatini e spettacoli di fuoco, le manifestazioni coinvolgono diverse location, offrendo occasioni di divertimento e scoperta per tutte le età. Predappio Alta, Fiumana e il centro cittadino si trasformano in scenari di intrattenimento e tradizione, invitando residenti e visitatori a vivere momenti speciali nel cuore della provincia.

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia al tesoro, mercatino e fuoco Le manifestazioni di questo fine settimana a Predappio e frazioni coinvolgono tre luoghi: domani Predappio Alta e Fiumana e domenica piazza Garibaldi nel capoluogo. Domani Predappio Alta si trasformerà in un borgo dedicato completamente al Natale, grazie alla Pro loco. Spiega la presidente, Barbara Lucchi: "Si partirà alle 15.30, con una caccia al tesoro per le vie del paese, per coinvolgere i ragazzi. Si proseguirà alle 17.30 con uno spettacolo del riminese Larry the Grinch. Seguiranno zucchero filato gratis per tutti, l’arrivo di Babbo Natale e la sua slitta magica, per raccogliere le lettere dei bambini e viaggiare con le sue renne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Caccia al tesoro tra dolcetti e scherzetti Leggi anche: Manovra? No, caccia al tesoro: quello di Bankitalia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caccia al tesoro, mercatino e fuoco; Eventi Natale Sassari 2025: programma fino a Capodanno!; Sagre e feste vicino Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre: polenta, ciammellette e il villaggio di Babbo Natale. Caccia al tesoro, mercatino e fuoco - Tutti gli eventi del weekend a Predappio e dintorni, dalla slitta magica al concerto. ilrestodelcarlino.it

Caccia al tesoro tra dolcetti e scherzetti - Non sarà una giornata come tante altre quella di oggi: anche Bovisio Masciago dedica la sua attenzione ad Halloween con la partecipazione del territorio. ilgiorno.it

I Made All The Traditional Greek Sweets For Christmas ?| Preparing For The Holidays

Sab 20 Dic - Bambini età 5/11: Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino. Visita Guidata e Attività. Per info https://ciceroinrome.blogspot.com/2025/12/sab-20-dic-bambini-eta-511-caccia-al.html - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.