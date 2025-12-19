Cabal si prepara a conquistare la fascia sinistra della Juventus, con l’obiettivo di scendere in campo contro la Roma. Dopo il gol decisivo, il colombiano si candida come titolare per rafforzare la linea difensiva. Spalletti valuta le scelte tattiche, mentre i tifosi seguono con attenzione le ultime novità di formazione in vista della sfida cruciale.

© Juventusnews24.com - Cabal mette la freccia: il colombiano è pronto a prendersi la fascia sinistra della Juventus! Le ultimissime verso la Roma e l’idea di Spalletti

Cabal mette la freccia, va verso una maglia da titolare contro la Roma dopo il gol decisivo: le motivazioni tattiche del tecnico per la difesa. Le gerarchie sulla corsia mancina della Juventus stanno subendo una rapida e significativa evoluzione proprio alla vigilia del big match. Juan Cabal ha decisamente “messo la freccia”, scalando posizioni su posizioni nelle preferenze dell’allenatore in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il difensore colombiano, arrivato per garantire fisicità e duttilità al reparto arretrato, è il candidato numero uno per partire dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Infortunio Cabal: prime luci in fondo al tunnel per il colombiano. Cosa potrebbe accadere durante questa sosta, Spalletti e la Juventus incrociano le dita

Leggi anche: Cabal Juventus, quando rientrerà il difensore a disposizione di Spalletti? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore bianconero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LE 4 TOP NEWS DI IERI 1) Cabal ci mette la testa, la Juve passa a Bologna Tante occasioni sprecate nel primo tempo, recriminazioni arbitrali e poi, quando la partita sembrava stregata, ecco il guizzo che non ti aspetti: la Juventus passa a Bologna e si rilanci - facebook.com facebook

LIVE Juve a Bologna: sorride Spalletti, la decide Cabal. La classifica e le dichiarazioni 64 ' J. Cabal (ass. : K. Yildiz ) Juventus La Juve dà risposte in Serie A, dopo la vittoria sul Pafos in Champions: lo fa nello scontro diretto contro il Bologna , espugnando il Da x.com