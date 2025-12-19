Buon compleanno Elisa Rosanna Vaudetti Simona Marchini…

Oggi 19 dicembre celebriamo il compleanno di persone straordinarie provenienti da diversi ambiti. Tra loro, linguisti, attori, sportivi e personalità che hanno lasciato il segno nella cultura, nello sport e nello spettacolo. Un’occasione per riconoscere il talento e la passione di chi rende ogni giorno speciale con il proprio contributo. Buon compleanno a tutti coloro che oggi festeggiano un anno in più di vita e di successi.

Buon compleanno Rosanna Vaudetti, Simona Marchini, Francesco Sabatini, Adriano Reginato, Donatella Duranti, Béatrice Dalle, Alberto Tomba, Elisa, Paolo Giordano, Karim Benzema, Daniel Hackett, Matias Gallo Cassarino, Mattia Ward, Riccardo Improta, Michele Bravi. Oggi 19 dicembre compiono gli anni: Francesco Sabatini, linguista, filologo, autore dizionario, ex presidente Crusca; Adriano Reginato, ex calciatore, portiere Torino, Vicenza, Cagliari; Rosanna Vaudetti, annunciatrice, conduttrice tv; Daria Minucci, politica; Simona Marchini, attrice, conduttrice tv, regista; Francesco Fontana, ex hockeista, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

