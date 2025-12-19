Buon compleanno Elisa Rosanna Vaudetti Simona Marchini…

Oggi 19 dicembre celebriamo il compleanno di persone straordinarie provenienti da diversi ambiti. Tra loro, linguisti, attori, sportivi e personalità che hanno lasciato il segno nella cultura, nello sport e nello spettacolo. Un’occasione per riconoscere il talento e la passione di chi rende ogni giorno speciale con il proprio contributo. Buon compleanno a tutti coloro che oggi festeggiano un anno in più di vita e di successi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.