Bulgari Laura Burdese sarà la nuova Ceo dal 2026 | cosa cambia per LVMH

A partire dal 1° luglio 2026, Laura Burdese prenderà le redini di Bulgari come nuova CEO, segnando un importante cambio di leadership per la maison romana del lusso. La sua nomina rappresenta un passo strategico all’interno del gruppo LVMH, aprendo nuovi orizzonti per il futuro di Bulgari e consolidando la sua posizione nel panorama internazionale del lusso.

Cambio di leadership al vertice di Bulgari: a partire dal 1° luglio 2026 Laura Burdese assumerà la carica di amministratore delegato della storica maison romana del lusso appartenente al gruppo LVMH. Una nomina che arriva dopo quasi un decennio di percorso interno al conglomerato francese e rappresenta una transizione definita “fluida”, pianificata e strategica, destinata a incidere sul posizionamento del marchio. Laura Burdese Ceo di Bulgari. La manager italiana, oggi vice Ceo, è entrata in Bulgari nel 2022 come Chief Marketing Officer, ruolo con cui ha guidato una significativa evoluzione del brand nelle sue dimensioni di prodotto, comunicazione e identità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

