Buen retiro Serie A | pensioni d' oro per vecchi big e pochi infortuni

La Serie A continua a essere il rifugio d'élite per grandi campioni, offrendo un ambiente di alto livello e meno infortuni rispetto ad altri campionati europei. Sebbene perda appeal agli occhi di alcuni all’estero, resta un punto di riferimento per esperti e appassionati, rappresentando un vero e proprio «buen retiro» del calcio mondiale, dove l’esperienza e la qualità si uniscono in un contesto di prestigio e stabilità.

© Ilgiornale.it - Buen retiro Serie A: "pensioni" d'oro per vecchi big e pochi infortuni All'estero la guardano ormai come un torneo meno prestigioso degli anni passati. Ma la Serie A resta un «buen ritiro» di vecchi big che ha anche un numero minore di infortuni rispetto ad altri Top campionati europei. Insomma, quasi una sorta di turismo calcistico sanitario dove ora arrivano giocatori in là con l'età (tra questi il 40enne Modric, Pallone d'Oro 2018, e il 38enne Vardy eroe del Leicester vincitrice del titolo in Premier con Ranieri nel 2016). Secondo i dati emersi dal Men's European Football Injury Index 2024-25, il rapporto pubblicato dal broker assicurativo Howden, la Serie A ha registrato 858 infortuni durante l'ultima stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Mauro Di Francesco e la sua Toscana: Versilia, Castiglioncello, Valdichiana. Qui il suo buen retiro Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema (dopo 5 anni) con "Buen retiro": film, trama, cast, quando esce Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buen retiro Serie A: pensioni d'oro per vecchi big e pochi infortuni; Serie A “buen retiro” del calcio europeo: pochi infortuni e pensioni d’oro per i grandi campioni. In questo curioso riadattamento contemporaneo della commedia dell'arte che è il Wrestling, John Cena è stata sicuramente tra le maschere più riuscite, ispirate e ispiranti. Buen retiro Maestro. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.