Bubble’s Natale a Sansepolcro

Scopri “Bubble’s Natale” a Sansepolcro, un’incantevole occasione per immergersi nel magico mondo del teatro dedicato ai più giovani. La rassegna “Ti racconto una storia”, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, offre spettacoli coinvolgenti e ricchi di emozioni, pensati per stimolare la fantasia e il divertimento dei bambini, creando momenti speciali di condivisione e meraviglia natalizia.

La rassegna "Ti racconto una storia", realizzata dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone un percorso pensato per avvicinare i più piccoli al linguaggio del teatro attraverso spettacoli di qualità, capaci di unire gioco, emozione e immaginazione.

