Bruxelles stringe due volte il cerchio sulle navi del petrolio russo

L’Unione Europea rafforza le sue misure contro la Russia, colpendo duramente la cosiddetta “flotta ombra” di Mosca. Nelle stesse ore in cui si approva un sostegno militare all’Ucraina, Bruxelles intensifica le sanzioni, mirate a bloccare le navi sospettate di eludere le restrizioni sul petrolio e di svolgere attività illecite. Un nuovo passo nella strategia europea di pressione e controllo sulle operazioni russe nel settore energetico.

© Formiche.net - Bruxelles stringe (due volte) il cerchio sulle navi del petrolio russo Bruxelles torna a colpire la "flotta ombra" di Mosca. Nelle stesse ore in cui i Paesi europei approvano un prestito di 90 miliardi per l'Ucraina, dopo non essere riusciti a trovare un consensus sull'utilizzo degli asset russi congelati per sostenere lo sforzo bellico di Kyiv, giovedì 18 dicembre il Consiglio dell'Unione Europea ha comminato una serie di sanzioni contro 41 vascelli sospettati di far parte dell'infrastruttura usata da Mosca per eludere le limitazioni occidentali e commerciare illegalmente il petrolio (oltre che, apparentemente, anche per condurre attività di spionaggio). Queste 41 navi sono state aggiunte al già lungo elenco, comprendente circa seicento elementi, di vascelli soggetti al divieto di accesso ai porti e al divieto di fornitura di un'ampia gamma di servizi relativi al trasporto marittimo.

