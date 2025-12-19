Brozovic voglia d’Italia ma a tinte bianconere
Marcelo Brozovic si trova a un bivio: il richiamo dell’Italia e la passione per la maglia bianconera o il comfort di un ingaggio faraonico in Arabia con l’Al Nassr. La nostalgia canaglia si fa sentire, mentre il suo futuro resta incerto. Tra desideri di ritorno e offerte da sogno, il centrocampista croato si prepara a decidere il prossimo capitolo della sua carriera.
Nostalgia canaglia. Marcelo Brozovic non sa se restare in Arabia all'Al Nassr, che gli garantisce uno stipendio mostruoso: 22 milioni all'anno. Il croato è in scadenza a giugno e tornerebbe volentieri in Italia, decurtandosi l'ingaggio. Improbabile il rewind all'Inter. Forse l'unica strada potrebbe essere la Juve di Spalletti (lo inventò regista). Al momento però dalla Continassa appaiono freddini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
