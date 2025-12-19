Brown University trovato morto il presunto autore dell’attacco

Un dramma scuote il mondo accademico: Claudio Neves Valente, 48 anni, coinvolto in una sparatoria che ha colpito il campus della Brown University e il Massachusetts Institute of Technology, è stato trovato morto. La sua tragica fine si inserisce in un contesto di tensione e violenza, lasciando sgomenti studenti, docenti e familiari. Le autorità indagano sui motivi e sui collegamenti tra i due episodi.

© Lettera43.it - Brown University, trovato morto il presunto autore dell'attacco Claudio Neves Valente, 48 anni, con rapporti consolidati con la Brown University, è stato identificato come l'autore della sparatoria nel campus dell'ateneo e dell'omicidio di un docente del Massachusetts Institute of Technology avvenuto a circa 80 chilometri di distanza. Nel primo attacco sono morti due studenti e altri nove sono rimasti feriti. L'uomo è stato poi rinvenuto senza vita: per l'Fbi e per la polizia di Providence si è trattato di un suicidio. Valente, cittadino portoghese, risultava iscritto all'Università del Rhode Island. Portoghese era anche Nuno Loureiro, 47 anni, fisico nucleare e direttore di un centro di ricerca al Mit, ucciso nella sua abitazione di Brookline, a Boston, due giorni dopo l'assalto al campus.

