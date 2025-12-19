Brindisi integrazione scolastica | Ritardi nel bando il sindaco solleciti il Consorzio

I gruppi consiliari di opposizione a Brindisi chiedono un intervento urgente sul servizio di integrazione scolastica, evidenziando ritardi nel bando e sollecitando il sindaco a intervenire con il Consorzio. Una nota congiunta sottolinea l’importanza di garantire tempestività e qualità nel servizio, elemento fondamentale per il diritto all’istruzione degli studenti con bisogni speciali. La questione resta centrale nel dibattito locale, richiedendo attenzione e azioni concrete.

