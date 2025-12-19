Brindisi | droni Intelligenza artificiale e una nuova App per la Protezione Civile

A Brindisi nasce un sistema di Protezione Civile all’avanguardia, integrando droni, intelligenza artificiale e una nuova App dedicata. Una rivoluzione tecnologica che rende la sicurezza urbana più efficiente, immediata e proattiva. Durante la conferenza stampa, il comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice, ha illustrato come queste innovazioni possano migliorare la gestione delle emergenze e la tutela dei cittadini.

