Brindisi | droni Intelligenza artificiale e una nuova App per la Protezione Civile
A Brindisi nasce un sistema di Protezione Civile all’avanguardia, integrando droni, intelligenza artificiale e una nuova App dedicata. Una rivoluzione tecnologica che rende la sicurezza urbana più efficiente, immediata e proattiva. Durante la conferenza stampa, il comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice, ha illustrato come queste innovazioni possano migliorare la gestione delle emergenze e la tutela dei cittadini.
BRINDISI – Una Protezione Civile sempre più "smart", tecnologica e proattiva. È questo il volto del sistema di sicurezza urbana presentato durante una conferenza stampa dal comandante della Polizia Locale e responsabile della Protezione Civile comunale, Antonio Orefice. All'incontro hanno preso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
